REPORTAGE. Onze journaliste draaide een dagje mee in het kapsalon waar ze is opgegroeid: “Ik durf weer buitenkomen”

LIVE. Coronacij­fers gaan de goeie kant op, meer dan kwart Israëliërs heeft al tweede coronaprik gehad

12:48 De coronacijfers in ons land gaan de goede kant uit. Ook in Duitsland zakt het aantal nieuwe besmettingen. Nieuw-Zeeland kondigt dan weer een lockdown van drie dagen in Auckland af omdat daar leden van een gezin besmet raakten. Maar liefst meer dan een kwart van de ongeveer 9,3 miljoen Israëliërs heeft al een tweede inenting tegen het coronavirus gekregen. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.