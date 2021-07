REPORTAGE. Ongeziene misère in Pepinster, maar de solidariteit is groot: “In zulke barre tijden zijn we allemaal Belgen”

Twee derde Vlamingen wil coronavac­ci­na­tie verplich­ten, meerder­heid ook voorstan­der van coronapas voor café- en restaurant­be­zoek

6:00 Twee derde van de Vlamingen is voorstander van een algemene vaccinatieverplichting tegen het coronavirus. De eensgezindheid is zelfs nog groter als het gaat om de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel én het onderwijspersoneel. Een café- of restaurantbezoek gaat voor de meeste Vlamingen bovendien best gepaard met een vaccinatie- of testbewijs. Dat blijkt uit een peiling bij 1.000 Vlamingen door iVox in opdracht van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws. Extra versoepelingen zijn voor de meerderheid nog niet aan de orde.