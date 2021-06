REPORTAGE. “Nooit vergeten dat hij uit ‘ons’ boerendorp komt”: op bezoek in Tielrode, thuisstad van Jan Vertonghen

Almaci schuift hete aardappel PFOS-dos­sier opnieuw door naar Vlaanderen

27 juni Groen-voorzitster Meyrem Almaci heeft opnieuw de verdediging gevoerd van haar partijgenoten in het gemeentebestuur van Zwijndrecht. Volgens haar valt hen niets te verwijten in het PFOS-dossier en is het vooral Vlaanderen dat in de spiegel moet kijken. Dat zei ze bij VTM NIEUWS.