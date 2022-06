REPORTAGE. Net nu opent ‘Mere’, de eerste Russische supermarkt op Belgische bodem: “Alsof we met een teletijdmachine naar het Sovjet-tijdperk zijn teruggeflitst”

Opwijk Russische supermarkt Mere opent in Opwijk eerste Belgische filiaal: “Willen Oekraïense vluchtelin­gen in dienst nemen”

Het eerste Belgische filiaal van Mere had in september vorig jaar al de deuren moeten openen. Een gebrek aan leveranciers noopte de discounter om die opening uit te stellen. Tot vandaag, want deze middag openden de deuren in Opwijk. “We hebben de opening proberen tegen te houden, maar verloren onze stok achter de deur”, zegt burgemeester Inez De Coninck (N-VA). “Mij zul je er alleszins niet zien.” De eerste klanten lieten het alvast niet aan hun hart komen: “Iedereen heeft het recht om te ondernemen”.

