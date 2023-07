REPORTAGE. Nadat gezin straffe beelden maakte van vechtpartijen aan Brussel-Zuid: “Hoeveel valiezen hier al gestolen zijn? ’t Is niet te tellen”

HLN ONDERZOEK. Onze reporter liet zich oplichten en confron­teer­de de fraudeurs: “Iemand komt je afmaken”

“Hallo, is dit Marcus?” Schijnbaar onschuldige berichtjes die per ongeluk naar de verkeerde nummer verstuurd zijn, wie kreeg er zo nog geen? Maar in realiteit zijn het de eerste subtiele stappen in een oplichtersplan. Onze reporter nam de proef op de som en liet zich gewillig oplichten, maar dat ontaarde al snel in een kluwen van bedrog en dreigementen. Dit is het verhaal van het WhatsApp-‘misverstand’. “Uw bankkaart en alle informatie zal gestolen worden.”