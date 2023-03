REPORTAGE. Mee op boerenprotest: “Ik reed al tien keer mee, maar dit doet héél veel met mijn boerenhart”

Vijf baby's ter wereld gebracht in Belgisch veldhospi­taal in Turkije

In het veldhospitaal in Kirikhan, dat ons land na de zware aardbevingen naar Turkije stuurde, zijn de voorbije weken vijf baby’s ter wereld gebracht. Dat meldt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vrijdag. De minister laat ook weten dat Turkije in de loop van volgende week de regie over het veldhospitaal in handen neemt. Er zijn immers opnieuw voldoende Turkse dokters en verpleegkundigen beschikbaar. De overdracht zal evenwel geleidelijk gebeuren, tot wanneer het bestaande ziekenhuis in Kirikhan opnieuw volledig operationeel is.