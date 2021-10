REPORTAGE. Maak kennis met Mark Van Hove (67), de eerste vegan-boer in België: “Mijn gember smaakt vijf keer sterker dan de knollen uit China”

“Ge moet dat eens proeven”, zegt Mark Van Hove en hij snijdt met een scherp zakmes een schuifje van de gemberknol die hij net met een riek uit de grond stak. “Dat is nogal een bom, hé?” Wie zoals wij gewend is om gedroogde gember uit de supermarkt te eten, schrikt van de scherpe smaak - het is fris, citroenachtig en een beetje zoetig. Maar vooral: véél sterker. In de serre - lees: een constructie van stalen buizen overtrokken met dik plastic dat in de wind wappert - staan 500 planten en elke plant is gegroeid uit één knolletje dat er precies zo uitziet als wat je in de supermarkt koopt. In april zijn ze de grond in gegaan en nu hangt er 1,7kg aan knollen aan de wortels van één heuphoge plant. “De smaak is zo sterk dat je met een vijfde van de normale hoeveelheid gember toekomt om dezelfde smaak van de uit China geïmporteerde knollen aan een gerecht te geven”, zegt Mark. Hij vindt dat niet uit: hij levert zijn gember aan Foodmaker, dat wekelijks 100 kilogram gember importeert. Daar berekenden ze al dat ze voor hun gerechten zijn gember met 20 kilogram genoeg zouden hebben. Dat hij aan Foodmaker - de Belgische producent en restaurantketen van gezonde maaltijden en salades - levert, is ook geen toeval. Lees vooral verder om te weten waarom.