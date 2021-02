REPORTAGE. Les in de openluchtschool, hoe houden kinderen dat in godsnaam vol?

13.45 uur: het is gezellig druk op de speelplaats van Sint-Ludgardus in Schoten, terwijl de middagpauze nochtans al een kwartier voorbij is. Op een openluchtschool gelden andere gewoontes die in deze coronatijden verdraaid goed van pas komen. Lokalen goed ventileren? Dat doen ze hier al sinds de jaren 30 en een les Nederlands of biologie wordt met enige creativiteit geregeld in openlucht gehouden. Hervé, Juline en Charlotte, drie vriendjes uit de eerste kleuterklas, amuseren zich in een buitenkeukentje en maken soep van sneeuw, ijs en slijk. Het recept mist nog wat kruiding, wordt gezegd. Hervé is wat beduusd waneer we komen pottenkijken, glijdt onderuit, maar wordt al snel getroost door zijn juf.