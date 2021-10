REPORTAGE. Kinderen overspoelen de testcentra: “Het is de tweede keer deze week dat we hier staan”

Eerste officiële rapport: vooral niet-gevacci­neer­den nog besmet (behalve bij 65-plus­sers) en in ziekenhuis opgenomen

22 oktober Het blijken vooral niet-gevaccineerde mensen te zijn die nu nog besmet raken met het coronavirus en opgenomen worden in het ziekenhuis. Dat heeft coronacommissaris Pedro Facon gezegd bij de bekendmaking van een eerste rapport over de vaccinatiestatus van coronapatiënten. Enige uitzondering is te zien bij de 65-plussers. In deze groep raken meer gevaccineerde mensen besmet dan niet-gevaccineerde. Maar dat zou op zich niet vreemd zijn.