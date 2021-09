REPORTAGE. Jong en oud trekt naar eerste Vlaamse Harry Potter-winkel: “Wie weet, werkt ‘Steen der Wijzen’. Dan is 120 euro een koopje”

kortrijk Al anderhalf uur voor eerste Vlaamse Harry Pot­ter-win­kel open gaat, staan eerste fans al in de rij: “We zijn zo benieuwd naar het gamma”

4 september Anderhalf uur aanschuiven hadden ze er graag voor over, de eerste bezoekers aan The Wizard Store in Kortrijk. Het is de eerste Vlaamse vestiging van de keten, die inzet op de magische tovenaarswereld van Harry Potter. Binnenkort volgt er nog een winkel in Gent.