REPORTAGE. In Vlaanderen geen dure woorden zoals op de Klimaattop, maar actie: 297 steden en gemeenten ontharden volop en één Grote Markt wordt zelfs een ‘stadsbos’

Terwijl op de Klimaattop in Sharm-el-Sjeik wereldleiders gloedvol speechen en dure beloften doen, gebeurt er bij ons véél. In 293 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten moeten parkings en brede steenwegen wijken voor bomen, bloemen, gras, een vijver, een beek of - hypermodern! - een wadi. In Genk planten ze zelfs “een stadsbos” op hun Grote Markt. Of hoe de boom in de stad de nieuwe verkeersdrempel wordt.