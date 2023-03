REPORTAGE. In Kampenhout zou containerdorp voor 400 asielzoekers komen in... beschermd natuurgebied: “Heeft De Moor nu echt geen vijf minuten nagedacht?”

Vastgoed­markt blijft afkoelen begin 2023, vooral in Vlaanderen

De Belgische vastgoedmarkt blijft ook in de eerste maanden van 2023 in neerwaartse modus. De markt koelt duidelijk af, met 10,5 procent minder vastgoedtransacties in januari en februari tegenover een jaar eerder. In Vlaanderen was die trend meer uitgesproken: minus 14,2 procent. Dat meldt Fednot, de Koninklijke Federatie van het Notariaat donderdag.