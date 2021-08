REPORTAGE. In het rusthuis waar 7 bewoners stierven aan Colombiaanse variant: “Ge kunt niet zeggen: ik draai die de nek om, want er is niet één schuldige”

“Kunde goe slapen?” André Grootjans (83) roept vanuit de binnentuin van het rusthuis naar Anny (84). Zij staat achter het vliegenraam op de eerste verdieping en lacht lief naar haar man. Op zijn vraag reageert ze niet. “Dat zal wel, daar hebt ge nooit last mee”, beantwoordt André zijn eigen vraag. Hij woont in een assistentiewoning van wzc Ter Burg in Nossegem, zijn vrouw verblijft op de afdeling voor mensen met zware dementie. “Drie jaar geleden vertelde een dokter dat Anny aan alzheimer lijdt. In mijn oren klonk dat als: ‘ge zijt uw vrouw kwijt’. En zo is het in feite ook.”