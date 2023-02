REPORTAGE. In de Vuurtorenwijk in Oostende: “Het is niet omdat ge iets duurs koopt... Allez, ge hebt Oostende niet gekocht, hé”

mol Teken van leven van Walter Cambré vanuit... Frankrijk: “Geen idee hoe hij daar geraakt is, maar hij zegt dat hij oké is”

De familie van Walter Cambré, de 59-jarige Mollenaar die sinds midden januari vermist is, heeft dinsdag een brief van hem ontvangen die vanuit Frankrijk werd verstuurd. “Het is positief nieuws dat hij in leven is, maar we zijn nog steeds ongerust omdat we niet weten wanneer we hem terug gaan zien”, zegt zijn dochter Katrien Cambré.

1 februari