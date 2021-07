REPORTAGE. In de vallei van de Vesder wachten mensen urenlang op hulp, desnoods op het dak van hun huis: “Dit is een oorlogszone”

LIVE. Dodentol door noodweer loopt op tot twaalf - Ruim 21.000 mensen in Wallonië zonder stroom

6:33 De dodentol na de zware overstromingen in ons land staat inmiddels op twaalf. Zeker vier mensen zijn nog vermist. De Maas is vannacht gestaag blijven stijgen tot op een bijzonder kritisch punt. Vooral in Heppeneert bij Maaseik en Kotem bij Maasmechelen kwam het water bijna tot aan de stenen dijkrand. Alle Maasgemeenten in Luik zijn gisteravond tot evacuatie overgegaan. Ook in Waals-Brabant vonden er evacuaties plaats. In Wallonië zitten ruim 21.000 mensen zonder stroom. Volg alle ontwikkelingen over het noodweer in onze liveblog en volg hier om 8 uur een extra VTM NIEUWS met de laatste stand van zaken.