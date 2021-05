REPORTAGE. In de buurt van de klopjacht: “Ramptoeristen parkeren op onze parking om toch voorbij de perimeter te kunnen wandelen”

Van vrijwilli­gers voor de SS tot brandstich­ting in een asielzoe­kers­cen­trum: wat is het Vlaams Legioen waartoe Jürgen Conings behoort?

20:41 Vlaams Legioen. Zo heet de groepering waartoe Jürgen Conings behoort. Ze werd gesticht door de man die vorig jaar is opgepakt omdat hij het asielzoekerscentrum van Bilzen in brand gestoken zou hebben — en heeft meerdere leden op de OCAD-lijst staan. Meestal trekken zulke groepen al wat oudere mannen aan. Maar bij het Vlaams Legioen duikt er ook een twintiger op die nog maar net militair is geworden.