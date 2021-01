REPORTAGE. Hoe de ultraorthodoxe joden in Antwerpen écht denken over corona en de maatregelen: “Wij willen niet in angst leven”

Code geel: KMI waarschuwt voor gladde wegen

29 januari Het KMI waarschuwt voor gladde wegen in het hele land. Regen gaat ‘s morgens vanaf het noorden geleidelijk over in sneeuw. In de voormiddag valt er in het noorden van het land smeltende sneeuw of sneeuw. In de namiddag gaat het ook sneeuwen in het centrum van het land, in het zuiden pas ‘s avonds. De sneeuwhoeveelheden kunnen variëren tussen 1 en 5 cm.