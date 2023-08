REPORTAGE. Herkennen de ouders in ‘Le Zoute’ zich in de snobs van ‘Knokke Off’?

Dat ‘Knokke off’ - met in de hoofdrol Pommelien Thijs - geen al te fraai beeld schetst van de jongeren in de mondaine badstad, weten we intussen, maar ook over de ouders worden clichés uitgespeeld. Herkennen Knokse ouders zich in dat beeld? Of storen ze er zich net mateloos aan? Toch wel beide, blijkt wanneer we rondlopen in ‘Le Zoute’. Ouders vertellen hoe het er echt aan toegaat. “Een papa ging de kinderen naar een verjaardagsfeest brengen, maar had even een privéchauffeur ingelegd en vroeg me plots 90 euro. Ik viel achterover.”