“Opgepast, het is hier nat!” Het is tien uur in de ochtend wanneer we binnenstappen in café De Walput in Oostakker, bij Gent. Geen adres voor een verse gemberthee of een gestoomde latte van havermelk: dit is een echt café, een supporters­lokaal van Club Brugge, gelegen op de hoek van een steenweg. Op hoogdagen vertrokken hier vijf bussen tegelijk naar de match, allemaal mensen die al iets gedronken hadden, doorgaans geen water.