REPORTAGE. Een dag in de chaos op luchthaven Charleroi: “Je zal moeten aanschuiven of naar huis gaan. Point final”

Neerslag voorspeld: zo herken en vermijd je een verstopte regenpijp

Stroomt er bij regen soms water over je gootrand of langs de regenpijp? Dat is een teken dat je dakgoot verstopt zit. Vooral bladeren en ander vuil zijn de typische boosdoeners. Sowieso maak je jouw regenpijp best elke herfst bladvrij. Hoe pak je die klus het beste aan? En hoe zorg je ervoor dat er minder bladeren in je dakgoot vallen? Bouwsite Livios geeft advies.

15 oktober