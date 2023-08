REPORTAGE. Door werken aan viaduct van Vilvoorde dreigt “catastrofe” voor buurt: “Kunnen straat niet oversteken omdat er constant vrachtwagens passeren”

Weer onrustige nacht in regio Luik na dood jongeman in Oupeye

Er zijn afgelopen nacht weer confrontaties met de politie geweest in de regio Luik, na de dood van een jongeman in Oupeye vrijdag. De politie botste met betogers in Oupeye en ook in Herstal. Ook de brandweer moest tussenbeide komen.