REPORTAGE. De Vlamingen die al 50 dagen een Oekraïense vlag aan hun gevel hangen: “Ik kan Poetin niet door de tv trekken, dus hang ik maar een vlag”

Coens: "Minimumbe­las­ting op bedrijven móét er komen. Er zijn immers bedrijven die momenteel allerlei ontsnap­pingspis­tes hebben"

Volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens is er een “verrijzenis” van de christendemocratische partij en bij uitbreiding van het politieke centrum nodig. Dat zegt hij in een paasinterview in ‘De Zondag’ en heeft hij bevestigd aan VTM NIEUWS. “We gaan in oktober een congres houden over het inkomen van mensen. Dat wordt onze corebusiness . En wees maar zeker: we zullen daar met radicale voorstellen komen.”

17 april