REPORTAGE. De elektrische step: de snelste weg naar de operatietafel. “Hadden we er één opgelapt, dan viel de volgende al”

Deze Gentse fotografe bewijst dat zeemeermin­nen echt bestaan

5:00 “Is dit echt? Is dit getrukeerd? Zo magisch!” Fotografe Elisa Maenhout (24) wist niet wat ze zag toen ze voor het eerst een beeld van een zeemeermin zag, en dus besloot ze zelf onder te duiken in de wondere wereld van zeemeerminnen. Figuurlijk én letterlijk. “In het begin botste ik tegen een muur: de fantasiewereld van de zeemeerminnen was onbereikbaar omdat ik aan de kant stond. Tot ik duiklessen volgde en een onderwatercamera kocht. Ineens viel alles samen. Onder water komen de staarten van zeemeerminnen mooi tot hun recht en gaat hun haar prachtig de lucht in.” Voor haar nieuw fotoboek en bijhorende expo ‘A depth most would drown in’ reisde Maenhout niet alleen de wereld rond maar fotografeerde ze ook deze vijf Vlaamse zeemeerminnen.