REPORTAGE. De drukste dag van het jaar in de pakjeswereld, maar door de robots merk je daar amper wat van

Het is crisis, maar zelfs nu is de Kerstman u niet vergeten. Dat konden we met eigen ogen vaststellen bij DPD in Vilvoorde, waar ze in hun gloednieuwe hub nog nooit zoveel kartonnen dozen in één dag zagen passeren dan op 21 december. Om precies te zijn: 151.000 stuks schoven er van de band. Hoe spelen ze dat klaar? Wat bestellen we online in de week voor kerst? En zal alles op tijd onder de boom liggen?