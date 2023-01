REPORTAGE: Cyriel (90) stopt na 75 werkjaren met snoep venten op de markt: “Naoorlogse ouders léérden hun kinderen snoepen. Nu is suiker ‘den duvel’”

Vlaams Sporttribu­naal behandelde vorig jaar 9 klachten van grensover­schrij­dend gedrag

In het tweede jaar van zijn bestaan heeft het Vlaams Sporttribunaal (VST) negen klachten ontvangen over grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld. Dat zijn er vijf minder dan in 2021.

12 januari