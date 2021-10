REPORTAGE. Chirurg en slachtoffers over de gevaren van de elektrische step: "Eén ritje zal wel geen kwaad kunnen, dacht ik”

Genk Chiro in rouw na dood van kookouder en papa van twee zonen Benny (43): “Zijn verhalen zullen we niet vergeten”

16 oktober De Genkenaar die donderdagavond verongelukte op de E314 is Benny Vanderhenst (43). De man laat twee tienerzonen achter en was gekend in de gemeenschap en binnen Chiro Sint-Gerolf. “Hij werkte nog mee als kookouder op bivak", klinkt het bij de Chiro.