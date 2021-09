REPORTAGE. Brusselse horeca niet gelukkig met verplichte coronapas: gaan klanten wegblijven? Hoe moeten ze controleren en hoe voorkomen ze gesjoemel?

Terwijl in Vlaanderen het caféleven stilaan weer in de plooi valt - lees: tooghangen en polonaises - worden in Brussel de schroeven op 1 oktober wellicht weer aangedraaid. In de praktijk zullen uitbaters van horecazaken alleen klanten met een coronapas mogen toelaten. En dat steekt. We trokken naar de Vlaamse côté van Brussel in de buurt van de Dansaertstraat en spraken met uitbaters, klanten en locals.