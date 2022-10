REPORTAGE. “Bij de ene 2 seconden wachten, bij de andere 25 minuten. En waar ik klant ben, nemen ze niet op”: onze journalist belt een dag lang energieleveranciers

Noodcentra­le slaat zelf alarm door personeels­te­kort: “Twee collega’s met de ziekenwa­gen afgevoerd”

De noodcentrale 101 in Antwerpen slaat zelf alarm. Volgens de medewerkers moeten ze in onmenselijke omstandigheden werken, en zijn ze met zo weinig dat iedereen op zijn tandvlees zit. Alle 101 noodcentrales hebben mensen te kort, maar de situatie in Antwerpen is het grootst, zegt het ACV. Bovendien laat ook de huisvesting daar te wensen over. Twee collega’s zijn in het ziekenhuis opgenomen omdat ze uitgeput waren, zeggen ze.

