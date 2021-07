REPORTAGE. Belgische troepen bombarderen nog steeds volop IS-doelwitten in Syrië: “We moeten elke heropstanding meteen de kop indrukken”

LIVE. Overheid betaalt mee als verzeke­raars de schade niet kunnen dragen - Dijkdoor­braak in Nederland, geen gevaar voor bevolking

4:32 De officiële dodentol na de zware overstromingen in ons land staat op 31. Dat heeft het Nationaal Crisiscentrum gisteren laten weten. Zeventig mensen zijn nog “vermoedelijk vermist of onbereikbaar”. Ook in buurland Duitsland vielen er al 165 dodelijke slachtoffers. Volg alle ontwikkelingen over het noodweer in onze liveblog. Omwille van de dag van nationale rouw kreeg ook het HLN-logo vandaag een rouwlint op onze site en in onze app.