REPORTAGE. Anderhalf uur wedstrijdje padel (en de après-padel duurt dubbel zo lang)

Padelclub Paquito opende in april en de locatie is nogal bijzonder: de toegangsweg tot de site zit ge­sand­wicht tussen citéhuisjes met Oekraïners aan de rechterzijde, en een bordeel — we zitten nu eenmaal aan de Gentsesteenweg — langs de andere kant. Om 19 uur is het druk op het terras: de pizza’s van Pizza Pelgrims, gebakken in een houtoven naar authentiek Napolitaans recept, worden gedegusteerd met rosé of een pintje. Spelers die er net hun wedstrijd hebben opzitten, hydrateren zich met een combinatie van een bitter lemon en (spuit)water, een gino of gin-eau genaamd.