REPORTAGE. Als de paasvakantie aan zee op een skivakantie lijkt: "Potje dammen? Of rijden we nog eens door de plassen?”

FAVV roept op om Kinder Surprise-ei­tjes niet meer te eten na meerdere salmonella-uitbraken in Europa

Het Belgisch voedselagentschap FAVV roept op om 5 chocoladeproducten van het merk Ferrero niet meer te consumeren. De producten worden gelinkt aan een Salmonella-uitbraak in verschillende Europese landen. Dat werd bevestigd aan onze redactie. In Groot-Brittannië raakten al meer dan 60 mensen besmet na het eten van Surprise-eieren geproduceerd in de Ferrerofabriek in Aarlen. In België zijn er op dit moment nog geen bevestigde gevallen gelinkt aan deze uitbraak, zegt het FAVV.

4 april