REPORTAGE. Achter de schermen van het vaccinatiecentrum: “Yes, de frigo is leeg!”

Het is vijf over halfacht ‘s avonds en aan de helpdesk van het Gentse vaccinatiecentrum is een vrouw druk aan het bellen. “Goedenavond meneer. U staat op de reservelijst voor een coronavaccin. Kan u snel naar het vaccinatiecentrum komen?” Intussen lopen twee dames in een witte overjas haastig heen en weer. “We gaan zeven vaccins over hebben”, zegt een van de twee apothekeressen. Intussen glimlacht de telefoniste. “Fantastisch, dan zien we u straks”, zegt ze tegen de man aan de andere kant van de lijn. Enkele minuten later staan de twee vrouwen er weer. Ze zeggen dat er niet zeven, maar wel zes vaccins over zijn. “Of nee, toch zeven.” De spanning is te snijden.