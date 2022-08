REPORTAGE. 225 kilometer in de auto om twee keer twee kilometer te kajakken

Y.H. (33) die 16-jarige Francis aanreed en vluchtmis­drijf pleegde, werd eerder al aangespro­ken voor zijn gedrag achter het stuur: “Hij herinnert zich enkel nog fragmenten”

De 33-jarige Y.H. die maandagavond in Temse de zestienjarige Francis Aerts doodreed, blijft in de cel. De onderzoeksrechter van Dendermonde besloot de jonge vader - die onder invloed was en vluchtmisdrijf pleegde - aan te houden. De man had eerder bij een vriend gedronken en drugs gebruikt, van de feiten erna “herinnert hij zich enkele fragmenten”, zegt zijn advocaat. “Maar hij wist niet dat hij iemand aangereden had.”

5:00