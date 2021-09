Repatriëring IS-moeders en kinderen kostte Defensie 1,7 miljoen euro

België haalt voor het eerst volwassen IS’ers uit Syrië terug: 6 moeders en 10 kinderen geland in België

17 juli Er is weer een repatriëring van Belgen uit Syrië voltooid. Voor het eerst zijn daar ook volwassenen bij die deel uitmaakten van de Islamitische Staat (IS). Dat hebben Koerdische media gemeld. Onze redactie wist daarvan, maar hield zich aan de vraag van onze regering om dat voor de veiligheid van de operatie pas morgenochtend naar buiten te brengen — tot parlementslid Theo Francken (N-VA) er vanmiddag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken over begon. Het gaat over zes moeders met tien kinderen, zo hebben wij ter plekke vernomen, die ondertussen in België geland zijn.