Renovaties in programma's 'Blind gekocht' en 'Ons huis/nieuw huis' zijn veel te goedkoop: aannemer berekent échte prijs

Marktaan­deel elektri­sche wagens in België bijna verdubbeld op jaar tijd

Het marktaandeel van elektrische wagens blijft stevig toenemen in Europa. In april kwam het uit op 11,8 procent, waar dat tijdens dezelfde maand vorig jaar nog 9,1 procent was. Het marktaandeel in België overstijgt zelfs het Europese. In april 2023 kwam dat aandeel op 16,3 procent, wat bijna een verdubbeling betekent tegenover april vorig jaar toen het nog 8,3 procent bedroeg. Dat meldt de koepelorganisatie van Europese autobouwers ACEA vandaag.