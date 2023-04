Renovatie verkeerscomplex E40/E17 in Zwijnaarde van start: komende maanden veel hinder verwacht

Voortvluch­ti­ge vijftiger die vrouw en stiefdoch­ter toetakelde met hamer in Beringen opgepakt in Nederland

In het Nederlandse Almere heeft de politie de 55-jarige voortvluchtige Alwin Boeja aangehouden die in ons land is veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor poging tot moord. In april 2020 had hij in Beringen zijn stiefdochter en partner met een hamer op het hoofd geslagen. In februari 2022 werd hij bij verstek veroordeeld, maar was lange tijd onvindbaar.