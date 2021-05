Renée is studentenpastor KU Leuven: “Geloven betekent niet per se gebedjes prevelen van 50 jaar geleden”

In de Tiensestraat in Leuven heeft Renée een kantoortje. In normale tijden is het hier een komen en gaan van collega’s en studenten, maar vandaag houdt ze de vinger aan de pols via haar scherm, thuis in het Vlaams-Brabantse Meerbeek. Renée is studentenpastor — geen pastóór, als u dat zou denken. Een koppel trouwen in de kerk kan ze niet en ze mag ook geen hosties consacreren. En dat zou ze eigenlijk zelfs niet willen. “Heel mijn leven wijden aan mijn beroep én celibatair leven? Dat zou niets voor mij zijn. Maar ‘pastor’ vind ik mooi, ik heb de titel omarmd. Veel mensen noemen het ook ‘zielenzorger’, al hecht ik aan de katholieke inhoud nog veel belang.”