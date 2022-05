Renate uit Antwerpen ging haar zoon zelf redden in Oekraïne, maar tijdens de terugrit liep het al meteen mis: “In shock dat je zo ondankbaar kan zijn”

De Antwerpse Renate Degryse (46) reisde de afgelopen maanden door oorlogsgebied om haar 24-jarige zoon Wessel De Winter te redden nadat die in Oekraïne vast kwam te zitten toen daar oorlog uitbrak. Na een slopende zoektocht kon Renate Wessel uitgerekend op moederdag weer in de armen sluiten, maar de hereniging bleek van korte duur. Al op de terugweg naar België kregen de twee ruzie.

“Tot aan de grens met Duitsland heeft hij zich keurig gedragen. Ik denk omdat hij dacht ‘als je me er hier uitzet, heb ik een probleem...’", vertelt Renate aan James Cooke en Gert Verhulst in de De Cooke & Verhulst Show. “In Duitsland werd hij steeds provocerender. Hij vertoonde heel onbeschoft gedrag, was heel onbeleefd en zwaar provocerend”, zegt Renate. “Ik denk dat hij heeft gedacht: als je me op de grens met Duitsland de auto uitzet, dan kom ik wel thuis.”

“Ik denk dat hij heel erg met zichzelf in de knoop zit", zegt Renate. “Op het moment dat hij me belde toen hij in Oekraïne zat, heb ik meteen gedaan alsof ik hem gisteren nog voor 't laatst gesproken heb en niet acht jaar geleden", vertelt ze. “Ik dacht: ik doe gewoon alsof er niets aan de hand is, alsof wij elkaar dagelijks spreken, dan doe jij misschien ook een keer normaal. Maar schijnbaar kan hij dat alleen als hij iets van jou nodig heeft.”

In shock

Renate houdt een bitter gevoel over aan het hele avontuur. “Ik was in shock dat je zo ondankbaar kan zijn. Ik dacht: ik heb bijna vijftienduizend kilometer voor jou gereden, ik ben twee maanden hiermee bezig geweest. Ik ben zelf bijna geraakt door kogels in de buurt van Kiev... Hij zegt nu dat ik dit alleen maar gedaan heb om in de media te komen. Maar als er iemand anoniem leefde, dan was ik het wel.”

Ondanks alles zou Renate met de kennis van nu opnieuw haar zoon gaan redden. “Niet als hij zou bellen dat hij in Nederland vannacht op de stoep zou moeten slapen, want dat hoeft in Nederland niet - dat is dan je eigen keuze. Maar als hij zou bellen vanuit een land waar hij zonder hulp niet uit zou komen, dan stap ik zeker weer in de auto.”