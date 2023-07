Remco Evenepoel en vier andere nieuwe ambassadeurs moeten Brussel op de kaart zetten

INTERVIEW. Komt Lijst Dedecker terug? “LDD kan een buffer zijn tegen Vlaams Belang”

Of Lijst Dedecker terug is? Het kriebelt alleszins bij Jean-Marie Dedecker om zijn partij nieuw leven in te blazen. “Tussen Vlaams Belang en de rest zit een heel groot unserved audience. Dat is een gat in de markt voor LDD”, zegt hij zelf. “En de mensen zijn kwaad op de politiek. We stevenen op deze manier af op een Pikzwarte Zondag: in Vlaanderen wint Vlaams Belang en in Wallonië de communisten.”