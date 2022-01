Relschoppers steken kerstbomen in brand in Brussel, maar politie treedt snel op: dertigtal mensen opgepakt

De betoging in Brussel tegen de coronapas en -maatregelen is zondag lange tijd rustig gebleven. ‘Samen voor Vrijheid’, een samenwerkingsverband van meerdere organisaties waaronder Viruswaanzin en Vecht Voor Vrijheid, wist zo’n 5.000 deelnemers samen te brengen. Die hielden het veelal rustig, maar rond 16 uur — toen de meeste deelnemers naar huis vertrokken — zochten enkele relschoppers in de Kleine Wetstraat nadrukkelijk de confrontatie met de politie op. Die reageerde snel en effectief, en kon de oproerkraaiers insluiten. Een dertigtal mensen zijn opgepakt, meldt de politie. Een definitieve balans volgt morgen.

De betoging startte om 12.30 uur bij het Noordstation (Starbucks, aan het kruispunt Simon Bolivarlaan en Vooruitgangstraat) en bereikte haar eindpunt in het Jubelpark, waar verschillende sprekers het woord namen.

Om alles in goede banen te leiden en mogelijke rellen te voorkomen, waren er al verschillende vergaderingen met de Brusselse politiediensten, onder meer over het parcours en over het feit dat de organisatie moet voorzien in een interne ordedienst. “Wij zullen zelf ook in personeel voorzien om de betoging te kaderen”, zei de woordvoerster van de Brusselse politie op voorhand.

Dertigtal mensen opgepakt

Toch dreigde de betoging even uit de hand te lopen. Zo werden er projectielen gegooid en enkele kerstbomen en struiken in brand gestoken. Toen organisator Ezra Armakye wilde tussenkomen om de gemoederen te bedaren, werd hij door de relschoppers uitgejouwd en weggejaagd. Een indrukwekkende troepenmacht sloot een deel van de relschoppers vervolgens in in de Kleine Wetstraat, terwijl een ander deel het Jubelpark invluchtte.

“Omstreeks 16 uur zijn we overgegaan tot de omsluiting van deze kleine groep”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. “Door deze snelle omsluiting keerde de rust snel terug. In totaal werden een dertigtal personen administratief aangehouden en werden enkele personen gerechtelijk aangehouden.”

De politie voerde in de omgeving van het Noordstation al controles uit bij de aanvang van de betoging en pakte daarbij 11 personen administratief op, omdat ze in bezit waren van pyrotechnische middelen en brandbaar materiaal.

Een definitieve balans van de betoging zal pas morgen worden gemaakt, aldus nog de politie.

“A- en B-burgers”

Er zouden al een paar duizend mensen aanwezig zijn geweest bij de start van de betoging, volgens VTM NIEUWS. “Ik ben blij hier zoveel mensen verzameld te zien”, zei organisator Ezra Armakye. “Mensen van alle afkomsten en overtuigingen, die samenkomen om duidelijk te maken dat we geen coronapas zullen dulden.”

“Samen voor vrijheid brengt organisaties en individuen samen uit de hele samenleving”, klinkt het nog. “Zowel gevaccineerden als ongevaccineerden, van links tot rechts, om een boodschap te brengen dat er een politiek moet komen die kiest voor verbinding in plaats van verdeeldheid en polarisatie. Een overheid die kiest voor ondersteunende maatregelen in plaats van repressieve maatregelen. Een samenleving waar er geen onderscheid gemaakt wordt tussen A- en B- burgers.”

Volledig scherm Een spandoek van ‘Samen voor Vrijheid’ op de betoging van vandaag. © BELGA

Volgens de organisatoren heerst er ook een buitenproportionele angst voor het coronavirus, die weggenomen moet worden: “Ook andere wetenschappelijke visies moeten aan bod komen, zodat de coronamaatregelen zowel kunnen winnen aan evenwicht én aan draagvlak. Het huidige narratief is al meermaals wetenschappelijk achterhaald en kritische stemmen worden weggefilterd. Het is tijd dat burgers het vertrouwen dat ze de afgelopen tijd verloren bij de politiek weer terugvinden bij elkaar en samen voor een toekomst gaan waar iedereen zich thuisvoelt.”

De Croo: “Relschoppers worden aangehouden”

Tegenover de enkele duizenden betogers die zondag in Brussel op straat komen tegen de coronamaatregelen, staan er miljoenen mensen die wel doen wat nodig is. Dat heeft premier Alexander De Croo gezegd in VTM NIEUWS.

De Croo reageerde vanmiddag in VTM NIEUWS al op de coronamars. “Dat is niet verboden, maar er is een stille, zeer grote meerderheid die doet wat nodig is”, aldus de premier.

Hij haalde ook uit naar uitwassen bij de betogingen, zoals geweld tegen de politie. “Wie zich misdraagt, zal worden aangehouden”.

De Croo ging ook in op de argumenten van de betogers, die stellen dat het vaccinatiebewijs niet wettig is. “Dat is wel wettig”, aldus de eerste minister over het vaccinatiebewijs. Over het argument dat het bewijs onwetenschappelijk is, zei De Croo: “klinkklare onzin”.

Een eerdere betoging die door dezelfde mensen werd georganiseerd, op 21 november, bracht zowat 35.000 mensen op de been volgens de politie. In de marge van de betoging kwam het toen tot zware rellen.

