Relschoppers in Luik waren georganiseerd en niet aan hun proefstuk toe, politie gaat strategie herzien

De relschoppers zaterdag in Luik waren georganiseerd en er moet een nieuwe strategie bedacht worden om dit soort zaken op te sporen. Dat zegden de korpschef van de politie van Luik, Christian Beaupère, en de burgemeester van Luik, Willy Demeyer (PS), zondag. Er komt ook een herstelplan voor de getroffen handelaars in de stad.

Volgens korpschef Beaupère ging het dus om een georganiseerde en geplande actie. “We stelden een mate van organisatie vast, want ze verschenen plotseling, in enkele minuten. Ook op de manier waarop ze te werk gingen, zagen we dat ze niet aan hun proefstuk toe waren. Die twee- à driehonderd personen zijn niet alleen Luikenaars, er zaten Brusselaars tussen en mensen uit de omgeving van Luik”, zei hij op een persconferentie.

Burgemeester Demeyer zei dat zal moeten nagedacht worden hoe dit soort acties opgespoord kunnen worden en hoe erop geanticipeerd kan worden op sociale media. “We moeten ons aan de situatie aanpassen, vooral met de sociale media.”

Bodycams

Een ander fenomeen dat steeds vaker opduikt, is dat beelden van interventies van politie publiek gemaakt worden. Om die reden zijn al enkele honderden bodycams besteld, en de interventieploegen van politiezone Luik zouden er de komende weken mee uitgerust worden. Die kleine camera’s maken het mogelijk dat interventies achteraf bekeken en beluisterd worden, iets waar zowel burgers als politie voordeel uit zouden halen.

Demeyer wil zich ook op een andere manier aanpassen. “Als video’s van interventies gepubliceerd worden op sociale media zit de politie in een nadelige positie, want ze kunnen niet praten over de zaak wegens het onderzoeksgeheim. We gaan de politie daarom beter vormen”, zei de burgemeester. Hij wil dat politie beter weet hoe te reageren als iemand een interventie filmt.

Stadsbestuur werkt aan herstelplan voor getroffen handelaars

Er komt eveneens een herstelplan voor de handelaars in Luik. Dat heeft burgemeester Willy Demeyer (PS) verklaard. "We willen een stadscentrum waar het goed is om te leven, waar je kan genieten. We laten niemand vallen en het college zal sterke maatregelen nemen", zei eerste schepen Christine Defraigne (MR) op een persconferentie zondag in het stadhuis van Luik.

Er komt dus een structuur die de handelaars moet helpen om een schadevergoeding te ontvangen en hun verzekeringen aan te spreken. "Doel is om de Luikse winkels snel weer op de been te helpen", zei burgemeester Willy Demeyer.

Gevoel van angst

Bij de handelaars zelf blijft een gevoel van angst hangen. "Verzekeringen werken niet tegen angst. De handelaars van de Place Saint-Lambert hadden het gevoel dat ze 13 december 2011 herbeleefden. Dat blijft in onze gedachten", zei Jean-Luc Vasseur, voorzitter van handelaarsvereniging Commerce Liégois. Die dag in december kwamen bij een aanslag zeven personen om het leven.

Quote Het is alsof je een man of vrouw slaat die al op grond ligt Jean-Luc Vasseur, voorzitter van handelaarsvereniging Commerce Liégois

"In mijn carrière van dertig jaar heb ik dit nooit meegemaakt. Ik heb het nooit op die manier beleefd, want de situatie is ook moeilijker vandaag. Het is alsof je een man of vrouw slaat die al op grond ligt", zei hij. Volgens hem was het "relschoppen om rel te schoppen". "Ik sta van ganser harte achter de politieagenten. Ik weet dat ze het maximum hebben gedaan.” Onduidelijk is nog hoeveel winkels getroffen zijn. Maar Vasseur kan wel zeggen dat geen enkele handelaar gewond raakte.

Spoor van vernieling

Tussen de twee- en de driehonderd jongeren trokken zaterdagnamiddag een spoor van vernieling door het stadscentrum. De jongeren kwamen uit Luik en omgeving, maar ook uit Brussel. Er werd geplunderd, gestolen en vandalisme gepleegd, onder het voorwendsel van een Black Lives Matter-betoging. Bij het geweld raakten 36 politieagenten gewond. Er werden tien arrestaties verricht.

