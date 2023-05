Rekenhof: zonder pensioenhervorming federale regering krijgt ons land “enkele tientallen miljoenen euro’s” EU-geld minder

Vlad Vanderke­len maakte de nu al iconische foto van Olivier Vandecas­tee­le: “We kenden elkaar niet, maar op de vlucht van Oman naar België zijn we vrienden geworden”

Toen premier De Croo vorige vrijdag op Twitter meldde dat Olivier Vandecasteele (42) op weg was naar België na 455 dagen in een Iraanse cel, deed hij dit met een pakkende foto. Het nu al iconische beeld werd gemaakt door Vlad Vanderkelen (32), vaste cameraman en fotograaf bij Buitenlandse Zaken. “Olivier bedankte me voor de zachtaardigheid die ik in het portret had gelegd. Ik kon mijn tranen niet bedwingen toen hij dat zei.”