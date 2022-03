Rekenhof waarschuwt dat Vlaams relanceplan meer kan kosten dan verwacht

Vrij zonnig met ook dikke wolken en zacht: tot 19 graden vandaag

Het Saharastof dat over Europa trekt, bereikt vandaag ons land. Het is droog en vrij zonnig, al kan de zon zich soms verschuilen achter wat dikkere hoge of soms middelhoge wolkenvelden. In het westen wordt het in de loop van de namiddag opnieuw zwaarbewolkt. Het wordt zacht met maxima tussen 13 graden op de Hoge Venen en 19 graden elders bij een matige wind uit zuidoostelijke richtingen, zo meldt het KMI.

16 maart