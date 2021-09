Rekenhof vernietigend over aanpak langdurig zieken

HET DEBAT. Is voorstel van PS om vrijwillig ontslag mét uitkering mogelijk te maken een goed idee?

22 september PS wil vrijwillig ontslag mét uitkering mogelijk maken om werknemers makkelijker van job te laten veranderen. Het idee maakt deel uit van een pakket van 25 voorstellen waarmee minister van Werk Pierre-Yves Dermagne de krapte op de arbeidsmarkt wil aanpakken. Wat denk jij? Is vrijwillig ontslag mét uitkering een goed idee? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts ervan vinden.