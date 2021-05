Rekenhof opvallend positief over ‘kiwimodel’ als oplossing voor exploderende geneesmiddelenfactuur: “Goedkoper, transparanter en gezonder”

België geeft per inwoner dubbel zoveel geld uit aan geneesmiddelen als Denemarken. Hoe krijgen we die kloof ooit dicht? Het Rekenhof is in een advies opvallend positief over een oplossing die al sinds 2003 in de Wetstraat rondzingt: het ‘kiwimodel’. Enkel de geneesmiddelen die noodzakelijk zijn, komen zo in aanmerking voor terugbetaling. Het klinkt oppositiepartij PVDA als muziek in de oren: “De patiënt, de sociale zekerheid, de artsen en apothekers: iedereen wint.”