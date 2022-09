Rekenhof kritisch voor toekenning van station van Bergen aan architect Calatrava

Wettelijk pensioen voor 80 procent van gepensio­neer­den onvoldoen­de om rusthuis­fac­tuur te betalen

Meer dan 80 procent van de gepensioneerden kunnen een verblijf in een woonzorgcentrum niet betalen met hun wettelijk pensioen. Dat blijkt in het boek 'Investeren in de derde helft van je leven’ van VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck en Knack-redacteur Ewald Pironet. De auteurs onderzoeken in hun boek, dat vandaag verschijnt, verschillende geldzaken na de pensionering.

10:09