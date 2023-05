Reizigers weer minder tevreden over NMBS na piek tijdens corona

Gepensio­neer­de schapen­boer verdacht van moord op zijn vrouw is vrij met enkelband: “Hij heeft geen plaats in de gevangenis”

Theo H. (79), de man die verdacht wordt van het wurgen van zijn 78-jarige demente vrouw in hun woning in Tielt-Winge, is vrijgelaten met een enkelband. Dat besliste de kamer van inbeschuldigingstelling (KI). De gepensioneerde schapenboer blijft echter mist spuien over wat er die fatale dag in april precies gebeurde.