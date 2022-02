Reizigers voor het eerst in vijf jaar meer tevreden over De Lijn

Stormen Dudley en Eunice op weg naar ons land: “Vooral vrijdag­avond krachtige stormwind verwacht”

Het KMI verwacht tussen vrijdagmiddag en zaterdag middernacht storm (9 beaufort) tot zware storm (10 beaufort) op de Belgische Noordzee, met windstoten die over de noordwestelijke landshelft kunnen oplopen van 100 kilometer per uur (meest optimistische scenario) tot 130 kilometer per uur (meest pessimistische scenario). Er is dus kans op windschade. “We zullen twee stormen te verwerken krijgen”, vertelt weerman Frank Duboccage aan VTM Nieuws. Storm Dudley, die gisteravond al aan land is gekomen, brengt windstoten tot 90 kilometer per uur met zich mee. Vanaf morgen wordt ook storm Eunice verwacht, het ‘grote zusje’ van Dudley.

7:26