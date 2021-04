Reissector stapt naar regering met voorstel voor "corridorreizen" zonder quarantaine

Het reisverbod voor bestemmingen in de Europese Unie wordt na de paasvakantie opgeheven, maar niet-essentiële reizen blijven wel afgeraden. Wie terugkeert uit een rode zone, momenteel een groot deel van Europa, zal nog steeds twee testen moeten ondergaan en zeven dagen in quarantaine moeten.

De sector is naar de regering gestapt met een voorstel: reizen op "gecontroleerde manier" in zorgvuldig geselecteerde hotels in rode zones. "De reizigers mogen hun hotel niet verlaten, worden getest voor vertrek maar ook voor ze terug vliegen en nog eens op de luchthaven in België. Op hun Passenger Locator Form zouden ze dan kunnen aanduiden dat ze een corridorvakantie hebben gehad, en dan is quarantaine niet meer nodig", legt Demeyere uit.