Reisrestricties vielen deze zomer weg, maar toch kozen veel Belgen voor reis naar... Wallonië

WEERBE­RICHT. Warm weer, maar kans op buien. Vanaf morgen weer 30 graden

Deze namiddag neemt de bewolking vooral in het centrum, maar ook in het oosten toe met zeer lokaal kans op wat gedruppel. In het westen verbreden de opklaringen en wordt het droog. De maxima liggen tussen 24 graden in de Ardennen en aan zee, en 28 tot 29 graden in Laag-België, meldt het KMI.

12:37